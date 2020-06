Le trio Horizons s’est créé en 2019 par trois musiciens qui se connaissent depuis leurs plus jeunes années, lorsqu’ils étaient élèves ensemble au conservatoire de Toulouse. Démis à la clarinette, Tom au piano et Louise au violoncelle reprennent des classiques du jazz et de variété française, et interprètent également les pièces les plus connues du répertoire: Beethoven, Brahms, Mozart mais aussi Astor Piazzolla.